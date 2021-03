Weite, Ruhe und prachtvolle Natur verspricht Skandinavien. Von gemütlichen Holzhäusern bis zu luxuriösen Domizilen mit Sauna und Whirlpool reicht bei Novasol dort die Auswahl an Ferienhäusern.

Malerische Fjordlandschaften lassen sich in jeder Himmelsrichtung in Norwegen finden. Ein Boot am Ufer wartet auf Angler, und der Kamin im Ferienhaus lädt zu gemütlichen Stunden am knisternden Feuer ein. Mehr als 2000 Ferienhäuser bietet Novasol insgesamt in Norwegen.

Schweden ist das Land der Elche und Heimat von Michel aus Lönneberga. In der einzigartigen Natur des skandinavischen Königreichs ist aber nicht nur Platz für die weltbekannten Kindergeschichten Astrid Lindgrens, hier finden sich auch traumhafte Ferienhäuser an See oder Meer. Für Kunden, die den echten schwedischen Lebensstil einmal selbst ausprobieren möchten, bietet sich ein Urlaub in einem der Ferienhäuser, die Novasol in der Kategorie "Zurück-zur-Natur" führt, an. Sie sind besonders ökologisch und nachhaltig gebaut und nutzen alternative Energien effizient.



Für Familien mit kleinen Gästen sind bei Novasol besonders die kinderfreundlichen Ferienhäuser in Dänemark die ideale Wahl. Spielgeräte für drinnen und draußen sorgen hier für Abwechslung für die Kleinen. Und Dänemark bietet nicht zuletzt auch jede Menge kinderfreundliche Strände.

