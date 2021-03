Eines der urigen Häuser, die Novasol im Angebot hat.

Mit einzigartiger Vielfalt an Ferienhausdörfern und Apartmentanlagen punktet Novasol im Trendziel Deutschland – egal ob für den Sommerurlaub oder fürs verlängerte Wochenende.

Wer selbst schon einmal Urlaub in der Heimat gemacht hat, wird uns sicherlich zustimmen können: Deutschland ist ein wunderbares Land und zeigt sich von der Waterkant bis zum Alpenrand von so unendlich vielen attraktiven Seiten. Und wo kommt man am besten unter? Die Auswahl der Feriendomizile bei Novasol reicht von typisch skandinavischen Holzhäusern über exklusive Apartments bis hin zu maritimen schwimmenden Häusern. Dies ist eigentlich auch die perfekte Beschreibung für das OstseeResort Olpenitz und seine bunte Auswahl an Unterkünften.

Einen Ferienhausurlaub mit Resort-Charakter im hochwertigen skandinavischen Stil bietet der Marissa Ferienpark am Dümmer See in Niedersachsen. Um die 500 Feriendomizile und zahlreiche Freizeit- und Wellness-Angebote entstehen hier noch in diesem Jahr.



Ebenfalls ganz neu im Programm seit 2021: der Baltische Hof mit 69 Apartments mit erstklassigem Standard und hervorragender Lage in Boltenhagen an der mecklenburgischen Ostseeküste.

