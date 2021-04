Die Resonanz war mit mehr als 10.000 Teilnahmen gewaltig. Jetzt stehen die glücklichen Preisträger unseres Ostergewinnspiels fest und können sich auf die großzügigen Preise freuen, mit denen die Partner Grecotel, Novasol und Viva Hotels das Glücksrad zum Rotieren brachten.

Eine Woche zu zweit im luxuriösen Grecotel Corfu Imperial mit Halbpension Dine Club gewinnt Raphaela Margrandner vom Reisewerk Poing bei München. Das neue iPad 8 mit 32 GB, das Novasol spendiert hat, geht an Andrea Schüssler aus Berlin vom Reisebüro Die Reisefüchse. Und Tamara Behrens aus Rühen von der Reisewelt Behrens darf sich eine Woche lang mit ihrer Begleitung und inklusive Halbpension in einem der sieben Viva-Hotels auf Mallorca verwöhnen lassen.



Die Gewinnabwicklung erfolgt über die jeweiligen Partner, die die Gewinner in den kommenden Tagen kontaktieren werden.Ein großer Dank geht an dieser Stelle an die drei Partner, die das Gewinnspiel möglich machten und mit ihren Tipps und Produkten für ergiebigen Lesestoff sorgten. Ganz herzlich bedanken möchten wir uns außerdem bei allen Teilnehmern für ihr Interesse und ihre kostbare Zeit.