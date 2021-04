Das Viva Sunrise hat sich ganz besonders auf Familien eingestellt. Das beweist die professionelle Kinderbetreuung. Ein großes Thema ist aber auch der Sportspaß.

Ein Familienhotel par excellence ist das Viva Sunrise in Puerto de Alcudia, einem der reizvollsten Küstengebiete der Insel. Das Aparthotel kombiniert entspannende Angebote für Erwachsene mit zahlreichen Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder, darunter auch der kreative Viva-Zirkus, und einem professionellen Team von Animateuren und Monitoren.

Ein schönes Ausflugsziel für die ganze Familie ist die Altstadt von Alcúdia, die es nur drei Kilometer vom Viva Sunrise zu entdecken gilt. Wunderbar erhalten ist die mittelalterliche, sechs Meter hohe Stadtmauer mit ihren beiden Stadttoren und 26 Türmen, deren Bau Ende des 13. Jahrhunderts begann.

Das Komforthotel liegt ganz in der Nähe des Lago Esperanza ("See der Hoffnung") und nur wenige Meter vom Strand entfernt. Bei Sportfans punktet es mit seiner üppigen Auswahl an Aktivitäten, darunter Radfahren, Laufen und Wandern, Klettern und Reiten, Segeln, Tauchen, Golf sowie Fitness und diverse Schlägersportarten.

