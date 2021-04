Das Grecotel Mandola Rosa mit seinen spektakulären Villen erinnert an ein exklusives Landhaus am Meer, das den Glamour vergangener Zeiten heraufbeschwört.

Mandola Rosa bedeutet übersetzt "rosafarbener Mandelbaum" − ein Baum, der bereits das antike Olympia im Frühling in das reinste Blütenmeer verwandelte. Zauberhaft mutet auch das Grecotel Boutique Resort Mandola Rosa in Kyllini an der Westküste der Peloponnes an. Das exklusive Hideaway an der Riviera Olympia bietet 54 individuell eingerichtete Suiten und Villen im Stil der Belle Époque. Höchsten Ansprüchen genügen auch die Gaumenfreuden; das Angebot reicht von farmfrischen Bio-Salaten und leichten Mahlzeiten bis zum Gourmet-Dinner bei Kerzenschein im Gourmet-Restaurant Cap Voyage.

Ein Tipp für Gäste, die ein absolut sorgenfreies Urlaubserlebnis genießen möchten, ist das Upgrade auf das neue Comfort-All-In-Paket. Zusätzlich zum Abendessen, das im Halbpensionspaket inkludiert ist, sind für die Gäste damit auch das Mittagessen sowie den ganzen Tag über Getränke und Snacks inklusive.

Das Mandola Rosa ist Teil des Riviera Olympia Mega Resort mit insgesamt vier Hotels. Badespaß versprechen der zwei Kilometer lange Sandstrand mit Blauer Flagge und seichtem Wasser, die 4000 Quadratmeter große Pool-Landschaft und der riesige Olympia Aqua Park mit Rekordwasserrutschen.

