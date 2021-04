Am Strand von Cala Mesquida inmitten eines Naturschutzgebietes und von Dünen und Wäldern umgeben verwöhnt das Viva Suites & Spa 16+ seine Gäste nach allen Regeln der Kunst.

Schluss mit der Alltagsroutine! Jetzt heißt es abschalten, durchatmen und neue Energie tanken: Das Viva Suites & Spa Adults Only 16+ ist ein sicherer Tipp für alle, die sich mal von Grund auf erholen wollen. Es liegt am Strand von Cala Mesquida am östlichsten Ende der mallorquinischen Nordküste und unweit des Naturparks der Halbinsel des Llevant, einem Lieblingsplatz für Falken, Adler und Geier und durch diverse Wanderwege erschlossen. Höchster Berg ist hier mit 564 Metern der Puig Morei. Die natürliche Umgebung ist auch der größte Star des Viva Suites & Spa. Vom Respekt zur Natur zeugen das Engagement in Sachen Nachhaltigkeit, die Photovoltaik-Anlage für Solarenergie etwa und die Ladestation für Elektrofahrzeuge.

Zu der üppig ausgestatteten Anlage gehören Innen- und Außenpools, Solarium, das Balneum Spa und moderne Sporteinrichtungen wie Fahrradstation, Fitnessraum und Putting Green sowie Gelegenheit für Tischtennis und Billard. Eine besondere Wohltat sind die neu gestalteten Zimmer mit Privat-Jacuzzi, die in der extra exklusiven Kategorie Selection Club angeboten werden. Und auch der Beach Club hat ein neues Gesicht bekommen. Da Gesundheit naturgemäß eng mit gutem Essen verbunden ist, spielen auch die verschiedenen Restaurants einen maßgebliche Rolle beim Vergnügen: mit natürlichen, frisch zubereiteten Salaten, gegrilltem Fleisch und Fisch oder köstlichen asiatischen Gaumenfreuden.

