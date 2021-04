Der vierbeinige Liebling darf im Urlaub im Ferienhaus natürlich nicht fehlen. Mit Novasol genießen Hund und Familie die kostbare Auszeit in vollen Zügen.

Der Hund wird die gemeinsame Urlaubszeit mit Herrchen und Frauchen ganz besonders genießen, denn in ihrer Nähe fühlt er sich einfach am wohlsten. Ein haustierfreundliches Ferienhaus oder eine Ferienwohnung von Novasol ist da genau die richtige Wahl. Die besten Gründe:

Große Auswahl: Für den Urlaub mit Hund gibt es bei Novasol zahlreiche haustierfreundliche Ferienwohnungen und Ferienhäuser.

Keine extra Gebühren: Für den Hund fallen bei Novasol keine zusätzlichen Buchungs- oder Reinigungskosten an.



Haustiergerechte Ausstattung: Besonders beliebt sind Ferienhäuser in Alleinlage, mit eingezäuntem Grundstück, in der Nähe eines Hundestrandes oder mit dem Luxus eines eigenen Pools.

Bis zu zwei Haustiere sind willkommen: Bei Novasol sind in den meisten haustierfreundlichen Ferienhäusern und Ferienwohnungen bis zu zwei Haustiere erlaubt. In vielen Domizilen in Südeuropa ist die Mitnahme von maximal einem Haustier gestattet.

