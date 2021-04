Das Meer vor der Haustür und die griechische Antike direkt vor Augen, luxuriöse Unterkünfte und sorgfältig komponierte Speisen: Das Grecotel Cape Sounio ist eine Perle der Athenischen Riviera.

Das Grecotel Cape Sounio erstreckt sich am Rande eines Naturschutzgebietes mit Blick auf das Kap Sounio mit dem Marmortempel des Poseidon, einer der berühmtesten archäologischen Stätten Europas und der zweitwichtigste antike Tempel in Attika neben der Akropolis, der vor rund 2500 Jahren auf der höchsten Stelle des Kaps errichtet wurde. Wie in einem Amphitheater gruppieren sich die Bungalows und großzügigen Villen des Grecotel Cape Sounio um den Hauptpool.



Hier beginnt das Ägäische Meer mit seinem kristallklaren und ruhigen Wasser, weshalb das Grecotel Cape Sounio auch ideal für Kinder ist. Die Athener Riviera ist der sommerliche Treffpunkt für Athener, wenn sie dem Stadtleben entfliehen wollen, um zu schwimmen, die Cafés am Wasser zu genießen, entlang der Strandpromenaden und Yachthäfen zu schlendern, in den Boutiquen der Gegend einzukaufen, am Meer zu essen oder einen der Nachtclubs zu besuchen.