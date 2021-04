Urlaub am Meer, süße Sonne und den Strand vor der Haustür: Mit seinen Feriendomizilen in Frankreich, Spanien oder Italien kann Novasol diesen Traum mit Leichtigkeit erfüllen.

Wer träumt nicht von einem Strandhaus in Italien? Einfach die Seele baumeln lassen, nach Lust und Laune ins blaue Meer abtauchen und das Dolce Vita genießen. Novasol hat Ferienhäuser an den schönsten Spots des Landes, auf Sardinien und Sizilien ebenso wie in der Toskana oder am Gardasee.

Ferienhaus-Urlaub am Meer geht mit Novasol auch in Spanien, zum Beispiel ganz besonders landestypisch in einer Finca mit Pool, ob auf dem Festland mit seiner üppigen Vielfalt oder auf den Balearen oder Kanaren.



Frankreich lockt mit bestem Essen, bunten Stränden, prächtigen Schlössern, mondänen Küstenorten und grandioser Natur. An der französischen Côte d'Azur und in der Provence etwa bietet Novasol eine Vielzahl an Feriendomizilen mit privatem Pool an. Dazu genießt man den herrlichen Ausblick aufs Meer oder die idyllische Landschaft.Viele Feriendomizile in Italien, Spanien und Frankreich punkten mit dem "All Inclusive"-Angebot: Hier sind die Nebenkosten in Mietpreis inbegriffen, die Verbrauchskosten (Strom-, Wasser- und Heizkosten) ebenso wie Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung und Kurtaxe.