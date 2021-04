Mit bester Lage und idealen Bedingungen für Fitness, Tennis und Radsport punktet das Viva Eden Lago am Esperanza-See in Puerto de Alcudia.

Das lichtdurchflutete Resort erstreckt sich nur 300 Meter vom weitläufigen Strand entfernt und ist mit seinen vielen Aktivitäten nicht nur ideal für Sportler, sondern verspricht auch wohltuende Ruhe und Romantik für Paare und Freunde ebenso wie für Familien.

Das liegt nicht zuletzt an der privilegierten Lage am "See der Hoffnung", einer nur zwischen 30 Zentimeter und 1,20 Meter tiefen Salzwasserlagune. Rund einen Kilometer lang ist der Lago Esperanza, in dem auch die Kanufahrer der spanischen Nationalmannschaft trainieren und Angler dicke Doraden an Land ziehen.

Für den Sportspaß bietet das Viva Eden Lago ein Fitnessstudio und einen Spinning-Raum, eine Fahrradstation, vier Tennisplätze und einen Multisportplatz sowie einen Minigolf-Parcours. Die Gäste nächtigen in Studios oder Apartments mit allem Komfort. Highlights sind die Zimmer der Kategorie Royal Terrace samt Privat-Jacuzzi mit Blick auf den Lago Esperanza. Das gastronomische Spektrum reicht von lokalen Spezialitäten bis zu internationalen Gerichten.

