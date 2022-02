Expedienten können die Plattform für Fachleute von Meliá in einem Webinar kennenlernen.

Meliá lädt Expedientinnen und Expedienten ein, die hoteleigene Buchungsplattform "Meliá Pro" kennenzulernen. Dazu findet am 3. Februar das Webinar Meliá Pro statt.

Die Hotelgruppe Meliá möchte Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufern ihre Plattform für Hotelbuchungen vorstellen. Über die Plattform erhalten Expedientinnen und Expedienten Zugang zu Hotelbuchungen und Raten, auch für eigene Aufenthalte, und bekommen alle weiteren Informationen zur Hotelgruppe.



Dafür hat die Hotelgruppe eine Schulung aufgesetzt. Neben dem Umgang mit dem offiziellen Buchungs-Tool geht es in dem Webinar auch um das neu eröffnete ME Barcelona. Mit einer Live-Schaltung geht es direkt zu den Kollegen des Hotels vor Ort.Das Team aus Antia Rivas (UK und Irland), Laurene Pierre (Frankreich und Südeuropa), Melanie Cuadros Tapia (Zentral -und Osteuropa) und Anne Halfar (Zentral- und Südeuropa) gibt Tipps. Außerdem gibt es auch etwas zu gewinnen: einen Freiaufenthalt im ME Barcelona. Hier geht's zur Registrierung