Fit Reisen

Das tschechische Marienbad besticht unter anderem durch Architektur aus Zeiten der österreichisch-ungarischen Monarchie.

Marienbad gehört zu den wichtigsten Heilbädern in Tschechien. Fit Reisen lädt Reiseprofis zu einer digitalen Info-Reise dorthin ein, in der es um die Wellness- und Kurangebote geht. Die einstündige Online-Schulung startet am 10. Februar um 11.00 Uhr. G