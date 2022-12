33 Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer flogen mit Olimar nach Portugal.

2022 feierte der Portugal-Spezialist sein 50-jähriges Jubiläum. Dies wurde mit einer Info-Reise zelebriert.

Im aktuellen Jahr feierte Olimar sein 50-jähriges Jubiläum. Dies zelebrierte der Reiseanbieter Mitte November mit einer Jubiläumstour durch Nordportugal und den Alentejo und lud dazu 33 Expedientinnen und Expedienten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein.Die Reise lief unter dem Motto "Portugal zum Anfassen, Verkosten und Genießen". Im Alentejo besuchte die Gruppe die Unesco-Weltkulturerbestadt Évora sowie das kleine mittelalterliche Dorf Monsaraz. Es kamen eine Weinverkostung in der Weinkellerei J.P. Ramos in Estremoz mit traditionellem Mittagessen sowie ein Networking-Abend hinzu.Auch im Norden Portugals erlebten die Expis einige Highlights der Region, zu denen unter anderem das Hutmachermuseum "Museu da Chapeleria" in der Kleinstadt São João da Madeira, eine Schlossbesichtigung in Santa Maria da Feira sowie ein Besuch des Geoparks Arouca mit Überquerung der 175 Meter hohen Hängebrücke Ponte 516 gehörten.In Porto angekommen, wurde beim gemeinsamen Abendessen der erste Olimar-Flug nach Porto vor 50 Jahren gefeiert.