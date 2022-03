Getty Images

Gebeco informiert per Webinar unter anderem über das Reiseziel Island.

Die Reisenachfrage zieht an. Für Gebeco der ideale Zeitpunkt, um die Reisebüros per Webinar über das eigene Angebot zu informieren. Die erste, bereits am Donnerstag stattfindende Veranstaltung beschäftigt sich mit Island, die zweite mit dem Reiseziel Australien.