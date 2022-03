Beim Stammtisch-Wochenende in Nürnberg ist auch ein Besuch des Flughafens geplant.

Die mobile Vertriebsorganisation Amondo ist wieder mit Stammtischen für ihre Reiseberaterinnen und -berater gestartet. Ein erster hat gerade in Bonn stattgefunden, ein weiterer ist im Mai in Nürnberg geplant.

Der Stammtisch in Nürnberg ist dabei mehr als nur ein abendliches Treffen. Geplant ist ein "verlängertes Wochenende" vom 6. bis 8. Mai. Dabei werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem auch den Flughafen Nürnberg besuchen. Wer bei dem Stammtisch-Wochenende dabei sein möchte, kann sich im Amondo Insider direkt bei den Organisatoren anmelden.Der Austausch zwischen den mobilen Reiseberaterinnen und -beratern sei sehr wichtig, so Amondo in einer Mitteilung. Während der Pandemie seien die persönlichen Treffen eingeschränkt oder nur unter Auflagen möglich gewesen."Wir haben sehr viele neue Beraterinnen und Berater in die Amondo-Familie aufgenommen, die bereits die digitalen Austauschmöglichkeiten rege nutzen, sich jetzt jedoch umso mehr freuen, auch ein Gesicht zu den Namen zu bekommen. Es ist leichter in einer lockeren Runde ins Gespräch zu kommen als in digitalen Foren", sagt Charlotte Steinebach, Leiterin Amondo Support.Amondo hatte jüngst mit einer originellen Aktion auf sich aufmerksam gemacht Die Reisevertriebsmarke stellt ihren Partnern ein Reisebüro auf Rädern zu Verfügung, das diese für Werbetouren aber auch für private Zwecke mieten können. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen umgebauten Fiat Ducato mit Premiumausstattung.