Das Ende der Counter Days ist zugleich der Anfang von etwas ganz Neuem in der Touristik: Die Plattform unseres Events bleibt für alle geöffnet – wir haben sie Counter Place getauft. Wer sich anlässlich der virtuellen Counter Days bereits registriert hat, dem stehen alle Funktionen auch weiterhin offen. Wer neu hinzukommen möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen und kann das jederzeit tun: Registrierung und Nutzung sind vollkommen kostenfrei und hier möglich. Der Counter Place ist unsere neue Lösung, um den touristischen Vertrieb zu stärken und zu inspirieren. Die Plattform ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr geöffnet. Die Nutzer können dort Kontakt zu Ausstellern aufnehmen, sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Reisebüros vernetzen oder an spannenden Webinaren und Talk-Runden teilnehmen. Heiße Produkt-News und praktische Tipps für den Arbeitsalltag stehen im Vordergrund. An der Jobwall finden die Nutzer regelmäßig neue Stellenangebote.

Das aktuelle Programm für den Counter Place steht unter dem Reiter "Timetable" im Hauptmenü. Wir informieren jedoch auch regelmäßig auf unserer Website und in unseren Newslettern über die Neuigkeiten, etwa über Aussteller, geplante Webinare und Talk-Runden. Sie haben keine Zeit, eine Session zu verfolgen? Kein Problem, sie können jederzeit auf der Plattform nachgeschaut werden. Es geht nichts verloren.Die nächsten Termine für die kommenden Wochen stehen schon fest. Hier der Überblick: