Belize ist das zweitkleinste Land Mittelamerikas und grenzt im Norden an Mexiko und im Westen an Guatemala. In den Dschungelgebieten befinden sich historische Maya-Ruinen und Naturschutzgebiete, wie zum Beispiel auch das einzige Jaguar-Reservat der Welt.Im englischsprachigen Belize leben etwa 370.000 Einwohner. Die Anreise erfolgt unter anderem über die USA, Mexiko oder Panama zum internationalen Flughafen Philip Goldson International Airport in Belize City.

