Travel and Dream Karlsruhe

So sieht die Innenansicht vom Reisebüro Travel and Dream in Karlsruhe aus.

Vor einem Jahr hatte Stefan Lucas das Reisebüro "Travel and Dream" gegründet. Zwar steht die schwarze Null nun nicht. Warum der Inhaber dennoch an der Agentur in Karlsruhe festhält.

Vor einem Jahr hatte Stefan Lucas das Reisebüro "Travel and Dream" gegründet. Zwar steht die schwarze Null nun nicht. Warum der Inhaber dennoch an der Agentur in Karlsruhe festhält. Natürlich hätte Inhaber Stefan Lucas gern eine andere Jahresbilan