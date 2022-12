Auf Malta lässt sich die Adventszeit stimmungsvoll verbringen.

Expedientinnen und Expedienten, die ihren Kunden eine erlebnisreiche Adventszeit in Sonnenzielen anbieten wollen, werden im Angebots-Pool der FTI Group fündig.

Urlauberinnen und Urlaubern, die die diesjährige Adventszeit in Sonnenziele verlegen wollen, bietet FTI mehrere Angebote an.Aufwartet ein deutsch-österreichischer Adventsmarkt auf die Touristen. Diese Veranstaltung auf der Promenade der Marfa-Bucht wurde im vergangenen Jahr zu solch einem großen Erfolg, dass sie in diesem Jahr wiederholt wird. Organisiert wird das Event vom Hotel Labranda Riviera, das seinen Gästen gleich noch ein paar frühzeitige Geschenke macht: Den gesamten Dezember hindurch erhalten Urlauber besondere Rabatte – beispielsweise auf Spa-Behandlungen oder auf Champagner.Besonders hervorzuheben ist, dass der Advent auf Malta sehr festlich begangen wird. Die Gebäude sind umfassend geschmückt, es gibt Prozessionen und Gesänge bei Kerzenschein sowie Krippenspiele. Das spektakulärste Krippenspiel findet auf der Insel Gozo mit mehr als 150 Komparsen und Schauspielern statt.Doch damit nicht genug. Infindet alljährlich das "Christmas Wonderland" in den Gardens by the Bay statt – inklusive beeindruckender Lightshow, einem europäischen Weihnachtsmarkt und festlicher Musik. Künstlicher Schnee rieselt von der Decke und Kinder können dort Schlittschuhlaufen. Eine weitere Adresse, die unweit von der Bay liegt, ist das Parkroyal Collection Pickering. Die luxuriöse Oase fällt durch ihre begrünten Außenwände und tropische Dachgärten auf.Inlassen sich in den Wintermonaten ein breites Aktivitäten-Programm und hohe Badetemperaturen vorfinden. Für Taucher und Schnorchler bietet sich eine optimale Umgebung. In Makadi Bay flanieren Gäste in der Adventszeit beispielsweise über eine reich geschmückte Promenade inklusive alpenländischer Weihnachtsstände – eine Mischung aus Meerblick und Christkindlmarkt-Stimmung. An der Promenade liegen die beiden Labranda Hotels Royal Makadi und Club Makadi sowie das Adults Only Boutiquehotel Lemon & Soul Makadi Bay, das eine Kulisse beispielsweise für einen Sundowner aus (Glüh-)Wein in atemberaubender Wüstenlandschaft bietet.In den gigantischen Einkaufszentren wie derMall kommen Christmas-Shopper auf ihre Kosten. An den Stränden der Glitzerstadt wird die Nikolausmütze zur Badekleidung kombiniert und in den Strandlokalen die Sonne der letzten Tage des Jahres genossen. Bis 8. Januar verwandelt sich der Stadtteil Expo City in die "Winter City" mit kleinen Ständen, Kunstschnee gezuckerten Tannenbäumen – der höchste misst 16 Meter – und vielen Mitmachmöglichkeiten.