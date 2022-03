Als Talk-Gäste nehmen Jochen Szech, Geschäftsführer von Go East und Chef des Branchenverbands ASR, und Dirk Inger, Hauptgeschäftsführer vom DRV, am Round Table teil.

Bestürzt und besorgt hat die Touristik auf Russlands Angriff auf die Ukraine reagiert. fvw|TravelTalk widmet sich nun verstärkt dem Thema in einem Live-Talk auf unserer Plattform Counter Place am Freitag um 15 Uhr.

Zutiefst erschüttert und voller Mitgefühl verfolgt die Touristik die Entwicklungen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Viele Anbieter haben bereits ihre Konsequenzen gezogen und Russland-Reisen abgesagt. Aus ethischen und moralischen Gründen nehmen einige Veranstalter nun auch keine Buchungen für Russland-Reisen für einen späteren Zeitpunkt im Jahr mehr an.



Anmeldung für den Live-Talk



Unsere Plattform bietet dem Reisevertrieb neue Möglichkeiten, sich zu informieren, wertvolle Produkt- und Verkaufstipps zu erhalten – und nicht zuletzt kräftig zu networken, sei es mit Touristikern in Reisebüros oder mit Leistungsträgern.



Hier halten wir Informationen, Debatten und Austausch, alles an einer Stelle und jederzeit zugänglich bereit – nutzbar an sieben Tagen die Woche, rund um die Uhr. Um den Live-Talk verfolgen zu können, geht es hier zur Registrierung auf unserer neuen Plattform Counter Place.

In einem Live-Talk am Freitag (4. März) um 15.00 Uhr, geht fvw|TravelTalk dem Thema tiefer auf den Grund. Was bedeutet der Krieg für den Tourismus? Worauf muss sich die Branche einstellen? Als Talk-Gäste sind Jochen Szech, Inhaber von Go East und Chef des Branchenverbands ASR, und Dirk Inger, Hauptgeschäftsführer vom DRV, dabei. Die Moderation übernimmt unsere Chefredakteurin Sabine Pracht. Hier geht's zur Anmeldung.