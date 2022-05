Volker Schmidt, Reisebüro-Inhaber von Serviceplus Reisen in Ladenburg und Mörlenbach, verrät, mit welchen rhetorischen Tricks er seine Kunden zum Buchen bewegt.

Volker Schmidt ist der erste Reise-Experte, der bei einem Internationalen Redner-Wettbewerb einen Excellence Award erhalten hat. Wenn also einer weiß, wie man Kunden in kurzer Zeit überzeugt, dann er. Seine Tipps und Tricks verrät er am 9. Mai, 11 Uhr, bei unserem Live-Talk "Auf einen Kaffee mit...".

Vom Reisebüro auf die Slammer-Bühne: Volker Schmidt, Inhaber zweier Reisebüros im Rhein-Neckar-Kreis, weiß, wie man es schafft, sein Publikum innerhalb von wenigen Minuten für sich zu gewinnen.



Am 9. Mai, 11 Uhr, sprechen wir mit Volker Schmidt im Live-Talk über seine Erfahrungen beim Internationalen Speaker Slam und über rhetorische Tipps und Tricks, die er auch in Kundengesprächen anwendet.

Der Chef von Serviceplus Reisen hat beim neunten Internationalen Speaker Slam in Mastershausen den Excellence Award erhalten. Warum er am Wettbewerb teilgenommen hat und was das mit seinen stationären Reisebüros zu tun hat, erzählt er in unserem Live-Talk "Auf einen Kaffee mit…" am 9. Mai, 11 Uhr.Vor allem aber verrät Schmidt in dem Live-Talk auf unserer neuen Plattform Counter Place, welche rhetorischen Kniffs er in den Verkaufsgesprächen anwendet, damit die Kunden letztlich auch buchen. Es gibt in der Session also sicherlich wieder etwas zu lernen...