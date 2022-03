Aron Stiefvater, Geschäftsführer des gleichnamigen Reisebüros in Weil am Rhein, ist unser Talk-Gast am 29. März um 11.00 Uhr auf dem Counter Place.

Was können andere vom Reisebüro Stiefvater, das 50-Jahr-Jubiläum feiert, lernen? Wie ist aus dem Ein-Mann-Betrieb ein Reisebüro mit mehreren Standorten geworden? Darum und um Nostalgisches geht's im Live-Talk "Auf einen Kaffee mit ... Aron Stiefvater" am 29. März um 11.00 Uhr.

50 Jahre – da gibt es sicherlich so einiges zu erzählen. Aron Stiefvater, Geschäftsführer des Reisebüros Stiefvater in Weil am Rhein, spricht im Live-Talk "Auf einen Kaffee mit ..." auf unserem Counter Place über die Anfänge des Reisebüros Stiefvater und dessen Entwicklung bis heute. Im Jahr 1972 hatte Fridolin Stiefvater das Reisebüro gegründet. Heute führen die Geschwister Aron und Anna Lena Stiefvater das Unternehmen in zweiter Generation.



Reisebüro Stiefvater

Zum 50-jährigen Bestehen des Reisebüros erhielten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für einige Monate ein Smart-Cabrio.

Wie wurde aus dem Ein-Mann-Betrieb ein erfolgreiches Reisebüro mit mehreren Standorten? Was sind die Erfolgsfaktoren? Wie kam das Reisebüro bislang durch die Pandemie und welche Ziele verfolgt das Familienunternehmen für die Zukunft? Um diese und weitere Fragen geht es in dem Austausch auf dem Counter Place. Dabei soll natürlich auch die eine oder andere Anekdote nicht zu kurz kommen.Zudem verrät Aron Stiefvater, was es mit der smarten Cabrio-Kampagne für die Mitarbeiter anlässlich des Jubiläums auf sich hat. Zum 50-jährigen Bestehen des Reisebüros erhielt jeder Mitarbeiter als Dank ein E-Smart Cabrio für mehrere Monate. Insgesamt 34 von den elektrisierenden Flitzern stellt das ReisebüroStiefvaterseinen Mitarbeitern zur Verfügung.