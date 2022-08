Schauinsland-Vertriebsleiter Detlef Schroer stellt sich den Fragen im Live-Talk am 31. August um 10 Uhr.

Was macht Schauinsland-Reisen anders? Inwiefern können andere vom Anbieter lernen? Und ist Schauinsland nach der Anhebung der Umsatzstaffeln immer noch Reisebüros Liebling? Darum und um die eine oder andere Anekdote geht es im Live-Talk am 31. August um 10 Uhr.