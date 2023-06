Exklusive Geheimtipps zu Reisen nach Queensland – rund um Brisbane, die Gold Coast und den Norden Australiens erhalten Reiseberater im Live-Talk am 10. Juli um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Mit diesem Wissen können Expis bei Kunden, die sich für Australien-Reisen interessieren, auftrumpfen: Thomas Wiedau, Geschäftsführer von Boomerang Reisen, und Michél Pretzsch, Abteilungsleiter Marketing bei Diamir Erlebnisreisen, verraten ihre exklusiven Tipps für Reisen in den Osten und Nordosten Australiens im Live-Talk am 10. Juli um 15 Uhr auf dem Counter Place.



Die Teilnehmer erhalten geballtes Counter-Wissen für Reisen an die Gold Coast, rund um Brisbane und für Touren an die nördlichste Spitze Australiens mit Cape York.



Einen Überblick über Klassiker-Einsteiger-Routen nach Australien gibt darüber hinaus Eva Seller (Tourism Australia) und erzählt, wie Expedientinnen und Expedienten mit Hürden im Verkauf, wie etwa die lange Flugzeit und gefährliche Tiere in der Destination, umgehen. Grundsätzliche Informationen zur richtigen Reisezeit und Länge des Urlaubs fehlen natürlich auch nicht in dem Live-Talk. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Hier nochmal die Gäste der Gesprächsrunde im Überblick:

Thomas Wiedau, Geschäftsführer von Boomerang Reisen

Michél Pretzsch, Abteilungsleiter Marketing bei Diamir Erlebnisreisen

Eva Seller, Regional General Manager Continental Europe bei Tourism Australia