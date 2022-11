Schüttelbrot ist ein hartes, knuspriges Fladenbrot aus Roggenmehl, Wasser, Hefe, Salz und Gewürzen – und wird in Südtirol gerne als Zutat für Pasta verwendet.

Das in Südtirol verbreitete Schüttelbrot wird gerne als Zutat für regionale Gerichte genutzt. TV-Koch Mirko Reeh empfiehlt Schüttelbrot-Nudeln mit Camembert und Birnen-Sauce. Hier ist das Rezept.

Für 4 Personen | Zubereitungsdauer: ca. 50 Minuten400 g Hartweizengries100 g echtes Schüttelbrot4 EierSalz und etwas Olivenöl1 kleine Zwiebel2 Birnen100 g Camembert200 ml Sahne100 ml Weißwein100 g Südtiroler SpeckSalz & PfefferZunächst das Schüttelbrot fein mahlen. Mit dem Hartweizengrieß und den Eiern sowie etwas Salz und einem guten Schuss Olivenöl zu einem kompakten Teig verkneten. Die Teigmasse in die gewünschte Nudelform mithilfe einer Nudelmaschine bringen. Je nach Nudelgröße etwa vier bis sechs Minuten al dente garen.Zwiebel fein schneiden und mit etwas Öl anbraten. Ablöschen mit dem Wein, aufkochen lassen, ablöschen mit der Sahne, wieder aufkochen lassen. Camembert in die Sauce bröseln und bei kleiner Temperatur auflösen. Speck in Würfel schneiden und anbraten. Sauce würzen mit Pfeffer und Salz. Birnen klein schneiden und in die Sauce geben.Die Nudeln unter die Sauce mischen und alles sehr gut vermengen, nachwürzen und den Speck darauf verteilen.Einen besonderen Geschmack bringt noch gebratener Raddicio mit ins Rezept. 100 g Raddicio mit der Zwiebel anbraten, dann wie beschrieben weitermachen.