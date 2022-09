So schmeckt Alabama: Küchenchef Calle vom La Cocina (kleines Foto) kochte mit Hamburger Touristikern.

Sweet Home Alabama lautete das Motto der Touristikerparty – mehr als 50 Reisebüro- und Veranstalter-Experten folgten dem Ruf des Südstaats ins Kochstudio in Hamburg. Kochen, Essen, Musik und Tipps überzeugten die Gäste nachhaltig.

Alternative zu den Hotspots

Küchenparty in Hamburg: Touristiker feiern Sweet Home Alabama

1 / 28 Briefing: letzte Anweisungen durch Rami von der Kochschule La Cocina. (Foto: Elsie Uelitz) 1 von 28 Teilen 2 / 28 Willkommen im Kochclub: Alabama-Tourism-Repräsentantin Janin Nachtweh (Textransfer) mit Nordamerika-Redakteur Holger M. Jacobs (FVW Medien). (Foto: Elsie Uelitz) 2 von 28 Teilen 3 / 28 Startschuss: An die Töpfe, fertig, los! (Foto: Elsie Uelitz) 3 von 28 Teilen 4 / 28 Und Action! Die Küchenparty startet. (Foto: Elsie Uelitz) 4 von 28 Teilen 5 / 28 Rührselig: Meike Boldt (CRD Touristik) und Serap Ceyhan (Reisebüro Pacaci) haben sichtlich Spaß. (Foto: Elsie Uelitz) 5 von 28 Teilen 6 / 28 Schüttgut: Das La-Cocina-Team ist mit Rat und Tat zur Stelle. (Foto: Elsie Uelitz) 6 von 28 Teilen 7 / 28 Trinkpause: Bianca Dittmann (Reisecenter Sittensen) und Svenja Eisenacher (CRD Touristik). (Foto: Elsie Uelitz) 7 von 28 Teilen 8 / 28 Prost: Auch Mery Ehlers-Schiller und Nataly Meyer (beide Reisebüro Meyer) lassen es sich gut gehen. (Foto: Elsie Uelitz) 8 von 28 Teilen 9 / 28 Finger Food: Lena-Marie Lübker (FVW Medien) und Andreas Koch (Reisecenter Sittensen) beim Abschmecken mit Chefkoch Calle. (Foto: Elsie Uelitz) 9 von 28 Teilen 10 / 28 Schnippelei: Maxine Jensen (Canusa Touristik) bekommt alles klein. (Foto: Elsie Uelitz) 10 von 28 Teilen 11 / 28 Groupies: Der virtuose Wahl-Wiener Simon Wahl begeistert mit seinem Gitarrenspiel – Janin Nachtweh schneidet mit, Holger Jacobs (kleines Foto) kommt aus dem Stauen nicht mehr raus. (Foto: Elsie Uelitz) 11 von 28 Teilen 12 / 28 Konzentration: Das Go-East-Team Jochen Szech und Ella Reznik macht Garnelen den Garaus. (Foto: Elsie Uelitz) 12 von 28 Teilen 13 / 28 Schnittmenge: So manche Kollateralschäden sind zu beklagen – doch dank üppiger Pflastervorräte geht alles glimpflich ab. (Foto: Elsie Uelitz) 13 von 28 Teilen 14 / 28 Küchenkabinett: Das Teambuilding funktioniert perfekt. (Foto: Elsie Uelitz) 14 von 28 Teilen 15 / 28 Knetmasse: Simona Reglin (Explorer Fernreisen) taucht tief in die Materie ein. (Foto: Elsie Uelitz) 15 von 28 Teilen 16 / 28 Rauchmelder: Helmut Singer (Singer Reisen) lässt ordentlich Dampf ab. (Foto: Elsie Uelitz) 16 von 28 Teilen 17 / 28 Fachsimpeln: Natascha Hoffmann (BCD Travel) gibt den Fried Green Tomatoes den letzten Schliff. (Foto: Elsie Uelitz) 17 von 28 Teilen 18 / 28 Single-Doppel: die Sunwave-Experten Ralph Benecke und Nicolas Reiche. (Foto: Elsie Uelitz) 18 von 28 Teilen 19 / 28 Aufstiegsambitionen: Mit vereinten Kräften gelingt es, Geräte und Zutaten aus den Schränken zu holen. (Foto: Elsie Uelitz) 19 von 28 Teilen 20 / 28 Dokumentation: Jana Laube und Felix Stark (beide Canusa) kümmern sich um Mac & Cheese – inklusive Fotos für Social Media. (Foto: Elsie Uelitz) 20 von 28 Teilen 21 / 28 Maschinell und manuell: Andreas Koch (Reisecenter Sittensen) und Andrea Köhncke (TUI Reisebüro am Stephansplatz) loten das gesamte Spektrum der Küchenarbeit aus. (Foto: Elsie Uelitz) 21 von 28 Teilen 22 / 28 Scharfmacherin: Linda Wüstefeld (Canusa Touristik) ist für die Pepperoni zuständig. (Foto: Elsie Uelitz) 22 von 28 Teilen 23 / 28 Chefsache: Calle von der Kochschule legt letzte Hand an die Flank Steaks. (Foto: Elsie Uelitz) 23 von 28 Teilen 24 / 28 Streichkonzert: Klaus Luth (Anytime Reisen), Lena-Marie Lübker (FVW Medien) und Maike Paetow (Galeria Reisen) pimpen die Spare Ribs. (Foto: Elsie Uelitz) 24 von 28 Teilen 25 / 28 Es ist angerichtet: Ralph Benecke (Sunwave Reisen) ist sichtlich zufrieden mit den Potato Bombs. (Foto: Elsie Uelitz) 25 von 28 Teilen 26 / 28 Vorfreude: Die Reiseprofis lauschen der Manöverkritik des La-Cocina-Teams – und freuen sich auf die Südstaaten-Leckereien. (Foto: Elsie Uelitz) 26 von 28 Teilen 27 / 28 Suppenkasper: Lidwina und Bettina Riemann (Reiseservice Riemann) (Foto: Elsie Uelitz) 27 von 28 Teilen 28 / 28 Erfolgsbilanz: Keine No Shows, tolle Stimmung, leckeres Essen – Alabama-Touristikerin Janin Nachtweh nach einem gelungenen Abend. (Foto: Elsie Uelitz) 28 von 28 Teilen

Networken, kochen, essen und posten

"Fantastischer Abend", brachte es Sunwave-Chef Ralph Benecke auf den Punkt. "Alabama scheint interessant zu sein. Ist irgendwie nicht ganz so im Fokus wie andere Bundesstaaten in den USA. Genau dafür sind ja solche Abende gedacht."Alabama ist eine echte Alternative zu den USA-Bestsellern – diese Botschaft kam nicht nur bei Benecke rüber. Und das, obwohl (oder weil?) Janin Nachtweh auf eine ausführliche Präsentation des Südstaats verzichtete: "Alabama ist ein spannender, sehr authentischer Bundesstaat mit erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis und einmaliger Gastfreundschaft", warb die langjährige Repräsentantin.Nachtweh sparte sich Fotos, Videos und Powerpoint-Präsentation. Die Südstaaten-Expertin beließ es bei einem kurzen Parforceritt durch Alabama mit den Stationen Muscle Shoals (legendäre Musikstudios), Huntsville (Raumfahrt), Birmingham und Montgomery (Bürgerrechtsbewegung), Mobile (Geburtsort des Mardi Gras) sowie Gulf Shores & Orange Beach (strahlend weiße Sandstrände und Kultbar Florabama).Denn das Hauptprogramm an diesem Septemberabend gestalteten die Touristiker selbst: Unter fachkundiger Leitung des La-Cocina-Küchenteams galt es, ein großes Südstaaten-Büfett zu zaubern. Nach zwei Stunden Säubern, Schnippeln, Kneten, Rühren, Würzen, Braten, Kochen und Backen gab es dann Soul Food satt für alle – Süßkartoffelsuppe, Shrimp & Grits, Fried Green Tomatoes, Flanksteak mit BBQ-Sauce und Coleslaw, Caesar's Salad, Spare Ribs, Jambalaya, Mac & Cheese und vieles mehr.Hier gibt es die Eindrücke vom großen Alabama-Event:Natürlich blieb auch genug Zeit zum Networken, während Gitarrenvirtuose Simon Wahl immer wieder "Sweet Home Alabama" und weitere Pop- und Rock-Klassiker intonierte und variierte. Drei Reiseprofis, die sich aus Sicht des Kochschulteams besonders hervorgetan hatten, durften sich schließlich noch über jeweils ein kleines Alabama-Präsent freuen.Wer den Hauptpreis, zehn Hotelnächte in Alabama plus Attraction Pass, gewonnen hat, steht erst in Kürze fest: Gesucht war das Facebook-Posting mit den meisten Sweet-Home-Alabama-Logos. Mit Bekanntgabe des Gewinners ist dann auch für Janin Nachtweh die Küchenparty zu Ende. Ein positives Fazit konnte sie jedoch bereits am Partyabend ziehen.