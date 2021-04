Alle Informationen für die B2B-Messe, an der Reiseprofis kostenfrei teilnehmen können, finden sie unter diesem Link . Dort ist auch die Anmeldung möglich, die auch mit dem Facebook-Login erfolgen kann.Die Aussteller bieten an ihren virtuellen Ständen umfangreiches Informationsmaterial und stehen an den beiden Tagen per Video und Chat für alle Fragen der Reisebüros zur Verfügung.