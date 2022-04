Die Cruise Academy legt in Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und München an.

Geballtes Kreuzfahrt-Wissen, Produkinfos und Verkaufstipps – die Cruise Academy von fvw|TravelTalk tourt wieder durch die Republik. In vier Städten können sich Reisebüros an acht Terminen über die Chancen im Kreuzfahrten-Verkauf informieren. Das Beste: Die Teilnahme ist kostenfrei.

Leinen los für die Cruise Academy: Der Kreuzfahrt-Event von fvw|TravelTalk findet nach einem Jahr Pause jetzt wieder live in vier deutschen Städten statt. In Hamburg, Düsseldorf, München und Stuttgart können sich zwischen Ende Mai und November Experten und Neueinsteiger im Kreuzfahrten-Verkauf an jeweils zwei Terminen über die neuen Produkte und aktuellen Trends in der Wachstumsbranche informieren.Als Partner stehen insgesamt zwölf Reedereien aus Hochsee und Fluss Rede und Antwort: In Gruppe 1 präsentieren Aida, Amadeus Flusskreuzfahrten, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Hurtigruten und Ponant ihre Highlights aus den künftigen Programmen. Und sie geben Tipps, wie Reisebüros beim Verkauf von Kreuzfahrten richtig geld verdienen können.In Gruppe 2 zeigen Arosa Flussschiff, Hapag-Lloyd Cruises, Norwegian Cruise Line, Nicko Cruises, Swan Hellenic und TUI Cruises, was sie Kunden und Expedientinnen zu bieten haben. Flankiert werden die Präsentationen von Basiswissen über das Kreuzfahrt-Business und aktuellen Themen.Für interessierte Reiseverkäufer ist die Teilnahme an der Cruise Academy kostenfrei. Derzeit können vier Termine im Juni gebucht werden, die vier Termine im Oktober und November werden im August freigeschaltet. Informationen über die Event-Reihe und die Anmeldung gibt es hier