Vom 7. bis 12. Mai 2023 nahm die FTI Group 18 Counter-Mitarbeiter mit nach Marokko.

Die Teilnehmer flogen mit Eurowings Discover ab Frankfurt am Main und wurden auf der Reise unter anderem von Ahmed Zouhir, Sales Manager vom Fremdenverkehrsamt Marokko, Gunnar Heischkel, Key-Account-Manager der Lufthansa Group sowie von Experten der FTI Group begleitet.

Die Tour startete in Marrakesch, wo die Expis zwei Nächte verbrachten, um Sehenswürdigkeiten wie den Djemaa el Fna-Platz, die Koutoubia-Moschee und den Majorelle-Garten zu besichtigen.



Anschließend wurden die blau-weiße Stadt Chefchaouen und das Unesco-Weltkulturerbe Essaouira besucht. Zwei weitere Highlights bildeten unter anderem ein zweitägiger Aufenthalt in Taghazout und ein Abstecher ins nur 20 Kilometer nördlich gelegene Agadir. An allen Stationen fanden Hotelbesichtigungen in Verbindung mit abwechslungsreichen Rahmenprogrammen statt, die kulinarische und kulturelle Attraktionen boten.

Flugangebot nach Marokko

Die FTI Group hat sein Flugangebot nach Marokko deutlich ausgebaut. Bis zum Ende der Sommersaison 2023 stehen FTI-Gästen neben Eurowings-Verbindungen ab Düsseldorf (dienstags) und Stuttgart (mittwochs) zusätzliche Flüge ab Düsseldorf (donnerstags) und Frankfurt am Main (donnerstags) direkt nach Agadir zur Verfügung.Marrakesch wird vier Mal wöchentlich mit der Eurowings Discover von Frankfurt am Main (dienstags, donnerstags, freitags, sonntags) aus angeflogen. Ab der Wintersaison 2023/24 hat der Reiseveranstalter die Kapazitäten weiter ausgebaut und unter anderem Direktverbindungen mit Condor ab Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf und Berlin im Programm.

Robin Straub vom Reisebüro First sagt: "Die Schönheit und Vielfalt des Königreiches Marokko sollte auf jeder Urlaubs-Bucketlist stehen. Und mit neuen Direktflügen ab vielen deutschen Flughäfen ist das sehr komfortabel möglich."