Mit dem Schiff zu den Gletschern

Alaska hautnah wie nie erleben! Schon seit 1947 erkundet Holland America Line Alaska. Zum 75. Geburtstag hat die Reederei das Programm Alaska Up Close aufgelegt, mit authentischen Erlebnissen an Bord und an Land, bei denen die Gäste, das wahre Alaska entdecken, schmecken und erleben. Sie treffen Mitglieder der Eingeborenenstämme und sprechen mit Nationalpark-Rangern. Sie probieren selbst gefangenen Lachs und hören bei den neuen EXC Talks Geschichten echter Alaskaner. Die Alaska-Landausflüge reichen von Helikopterflügen auf einen Gletscher und Walbeobachtung über Wildwasser-Rafting, Kajaktouren und Segeltörns auf einem echten Krabbenkutter bis zum Goldwaschen.

Die Kreuzfahrt führt die Expi-Gewinner zum Hubbard-Gletscher, durch den Glacier-Bay-Nationalpark und die malerische Inside Passage. In ihren Balkonkabinen genießen sie den Panoramablick auf Alaskas wilde Natur. In Juneau ist Gelegenheit für ein Abendessen mit fangfrischem Fisch und in Skagway für die Geschichte des Goldrausches.Die Noordam bietet Platz für bis zu 1972 Gäste und punktet mit luxuriösen Kabinen, mit Kunst in Museumsqualität und einer Fülle an Aktivitäten – von Live-Musik bis zu Pilates-Kursen. Auch ein A-la-carte-Essen in einem der zahlreichen Spezialitätenrestaurants ist in dem Gewinner-Trip enthalten. Saftige Steaks auf hoher See kredenzt etwa der Pinnacle Grill; das Canaletto lockt mit italienischen Gaumenfreuden.