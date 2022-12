Und weil sie so schön waren – hier nochmal die Bewerbungen aller Finalisten:

"Die Bären warten auf mich in Kanada und Alaska."

"Einer meiner Kindheitsträume ist es, Orcas und Alaska zu sehen."

"Nehmt mich mit auf diese wundervolle Reise, weil Reisen mein Leben ist!"

"Kanada, Alaska und Vancouver sind mein ganz großer Traum."

Eine "glückliche Mom" träumt von der Gletscherwelt Alaskas.

"In Alaska möchte ich Gänsehautmomente, Naturwunder und kulinarische Verführungen erleben."

"Bisher war mein Traumziel Alaska für mich unerreichbar."

"Kanada und Alaska stehen ganz oben auf meiner Bucketlist."

"Junge Bären, Wale und Gletscher zu sehen – das wäre ein Traum!"

"Hoch im Norden im ewigen Eis."

"Hoch im Norden im ewigen Eis, strahlt Alaska in glänzendem Weiß.

Eines seines gleichend suchend Abenteuer, war mir lange nicht geheuer.

Doch des Gletschers Faszination, macht es zu einer großartigen Destination.



Wilde Tiere, hohe Berge, tiefste Fjorde, harmonieren zusammen wie Akkorde.

Eine Schönheit seines gleichend suchend.



30 Jahre ist es nun her, dass ich meinen Mann Olaf das Ja-Wort gab.

Wüste, Wald und tiefes Meer, nichts so anziehend wie der eisige Staat.

vom Gletscherwandern und Wildwasserraften, Träume, die stets der Nacht anhaften.

Kajakfahren im klaren Blau, bietet sicherlich ein WOW.



Seekrankheit verdarb den Spaß, der sich Hochzeitreise las.

Doch nach der langen Zeit, haben sich Tipps aneinandergereiht.



Nun soll es endlich so weit sein, eine Reise in den Fjord hinein.



PS:

Das Warten auf das kalte Eis, zieht mit sich einen hohen Preis.

Ein Schneemann ist er schon, der Mann, der mir geschenkt hat Tochter und Sohn.







"Reisen ist beruflich und privat Teil meiner DNA – kein Ziel bleibt unentdeckt!"

Foto von Lisa Diehl (viamonda, Köln)