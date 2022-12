Die Traumtour nach Kanada und Alaska en Detail

Zwei Expedienten gewinnen jeweils zwei Flüge (für sich selbst und eine Begleitperson) mit Air Canada von Frankfurt nach Anchorage und zurück von Vancouver. Enthalten sind zwei Tage Alaska-Experience mit zwei Übernachtungen im Drei- bis Vier-Sterne-Hotel, ein Abendessen, Stadtrundgang und Flightseeing per Helikopter oder Buschflugzeug, Zugtransfer nach Whittier plus Lunch und Stadtrundgang. Es folgt eine Woche Balkonkabine auf der Noordam von Holland America Line von Whittier nach Vancouver inklusive "Have it all" (Getränkepaket, kostenloses WLAND, ein Essen im Spezialitätenrestaurant und ein Guthaben im Wert von 100 US-Dollar für einen Ausflug nach Wahl) sowie zwei Übernachtungen in Vancouver zum krönenden Abschluss.