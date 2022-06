Als erste interkontinentale Airline überhaupt nimmt Eurowings Discover, die neue Ferienfluggesellschaft der Lufthansa Group, den Linienflugverkehr nach Mbombela, Krüger-Nationalpark in Südafrika auf. Gewinne einen Direktflug für zwei ab Frankfurt!

Seit ihrem Start im Juli 2021 erweitert Eurowings Discover ihren Flugplan stetig um Traumziele auf dem afrikanischen Kontinent. Ab dem 15. November 2022 bietet die Ferienfluggesellschaft drei wöchentliche Direktflüge von Frankfurt zum Kruger Mpumalanga International Airport (MQP), dem idealen Ausgangspunkt, um neben dem berühmten Nationalpark auch das angrenzende Zimbabwe, Mosambik und das Königreich Swasiland zu erkunden.

Der Flug 4Y 142 startet jeweils am Dienstag, Donnerstag und Samstag um 21:55 Uhr in Frankfurt und landet (nach kurzem Zwischenstopp in Windhuk) um 12:20 Uhr am Mpumalanga International Airport. Nie zuvor war der größte Nationalpark Südafrikas, der rund vier Autostunden von Johannesburg entfernt liegt und besonders bei Urlaubern aus Deutschland beliebt ist, schneller und ohne Umsteigen zu erreichen. Der Rückflug 4Y 143 startet am Nachmittag um 16:10 Uhr (mit erneutem Zwischenstopp in Windhuk) für einen entspannten Nachtflug zurück nach Frankfurt mit Ankunft gegen 05:35 Uhr am Morgen.

Gewinne einen Flug für zwei Personen in der Economy Class zum neuen Abenteuerziel von Eurowings Discover und lass es Dir bereits an Bord so richtig gutgehen! Mehr Informationen findest Du hier.



