Sport in Hülle und Fülle, herrliche Golfplätze, Biken, Tennis, Wellness, Chillen im Beachclub und feinste Kulinarik: Der Aldiana Club Costa del Sol punktet mit besten Aussichten für Erwachsene. Gewinne eine Woche Cluburlaub für zwei Personen!

Wie gemacht zum Chillen, trendbewusst und lifestyle-betont: Der Aldiana Club Costa del Sol vermittelt ein ganz neues Clubgefühl mit allen Freiheiten, die man im Urlaub haben möchte, kombiniert mit dem entspannten Luxus eines Cluburlaubs. Die passende Umgebung dafür: Restaurant, Pool Bar und vieles mehr wurden umgebaut, neue Lieblingsplätze und Event-Locations sind entstanden.

Mit diesem Club Resort hat sich Aldiana ganz auf Erwachsene eingestellt. Der Aldiana Club Costa del Sol bietet den Gästen tausend Erlebnisse, so auch besondere Events wie die "get stronger!week" mit vielen bekannten Sportstars, gleichzeitig aber auch Entspannung pur. So wird Urlaub bei Aldiana zu einem ganz besonderen Erlebnis mit All-Inclusive und mehr Individualität, Service und Exklusivität: Schönster Urlaub "Adults friendly" – solo, zu zweit und natürlich unter Freunden.

Aldiana verlost eine Woche für zwei Personen im Aldiana Club Costa del Sol. Die Unterbringung erfolgt im Doppelzimmer, Verpflegung laut Katalog, Anreise in eigener Regie. Also nichts wie ran an die Frage des Tages – viel Glück!



JETZT TEILNEHMEN