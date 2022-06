Dieses Jahr feiert nicht nur FVW Medien ein rundes Jubiläum, sondern auch Disneyland® Paris. Nach 30 Jahren voller Träume wird es noch zauberhafter und spektakulärer als je zuvor. Und Du kannst mit Glück mit bis zu drei Begleitpersonen bald dabei sein.

Ein Aufenthalt in Disneyland® Paris ist ein ganz besonderes Erlebnis – für Deine Kunden und vielleicht auch bald für Dich. Denn beim großen Jubiläumsgewinnspiel werden zwei Nächte im Disney Hotel New York – The Art of Marvel verlost, und wenn die Glücksfee Dir hold ist, kannst Du Dich drei Tage von den neuen Shows zum 30. Jubiläum mitreißen lassen, aufregende Attraktionen entdecken und nach Lust und Laune mit den Disney Figuren feiern.

Ein ganz besonderes Highlight erwartet Dich ab dem 20. Juli im Walt Disney Studios® Park, wenn der Marvel Avengers Campus seine Tore öffnet. In diesem brandneuen Themenbereich wirst Du Teil des MARVEL Universums, bestehst in zwei neuen Attraktionen heldenhafte Missionen und trainierst gemeinsam mit den Marvel Superhelden für actiongeladene Abenteuer.

Einen spektakulären Aufenthalt garantieren die zwei Nächte im Disney Hotel New York – The Art of Marvel****, einem Meisterwerk rund um MARVEL und Manhattan in direkter Nähe zu beiden Disney® Parks. Extra: Hotelgäste profitieren von besonderen Vorteilen, können Spider-Man im Hotel treffen und morgens die Disney Parks vor den regulären Öffnungszeiten besuchen.

Noch ein Tipp: Nützliche Infos sowie Neuheiten zu Disneyland Paris, Walt Disney World und Disney Cruise Line findest Du auf Disney Stars, der exklusiven Plattform für Reisebüroprofis. Hier erwarten Dich kurze Schulungseinheiten, praktische Verkaufstipps, unterhaltsame Quiz-Spiele und spannende Aktionen.

Gewinne einen zauberhaften Aufenthalt mit bis zu drei Begleitpersonen inklusive Übernachtung in einem Superior Zimmer, Eintritt, Frühstück und einem Mittag- oder Abendessen!



