Gewinne eine Sieben-Nächte-Kreuzfahrt für zwei Personen mit der brandneuen MSC World Europa! Sie ist ein Schiff wie kein anderes und wird das Kreuzfahrterlebnis mit ihrem postmodernen Design und vielen neuen Einrichtungen auf ein völlig neues Niveau heben.

Die Taufe der MSC World Europa ist im November in Doha geplant. Im Sommer 2023 tourt das neueste Schiff der Flotte dann im westlichen Mittelmeer. Die Kreuzfahrt startet sonntags im italienischen Genua und führt Dich zu den beliebtesten Zielen im westlichen Mittelmeer. Du besuchst die malerischen Hafenstädte Neapel, Messina (Italien) und Valetta (Malta) sowie die Metropolen Barcelona (Spanien) und Marseille (Frankreich).

An Bord kannst Du Dich kulinarisch verwöhnen lassen und das vielfältige Unterhaltungsangebot an Bord der MSC World Europa nutzen. Im Gewinn enthalten sind neben der Übernachtung in einer Balkonkabine für zwei Personen folgende Leistungen:

• All-inclusive an Bord, A-la-Carte Restaurant mit Service am Platz, Büfettrestaurant mit vielfältigem Angebot und das Getränkepaket „Easy“.

• Ausgezeichnete Shows im Broadway-Stil sowie unzählige Bars und Lounges, darunter eine Brauerei, eine Kaffeerösterei, eine Gin Bar und vieles mehr.

• Innen- und Außenpromenade, Poolbereich

• Open-Air-Sportanlagen und modernste Technogym-Geräte im Fitnessstudio

• MSC for Me – das digitale Kreuzfahrterlebnis von MSC

• Hotel-Servicegebühr



Die An- und Abreise erfolgt auf eigene Kosten. Landausflüge, Spa-Anwendungen etc. können kostenpflichtig hinzugebucht werden.