Heute ist ein Tag für Gewinner. Neben dem 50-jährigen Jubiläum von FVW Medien feiern die Reisebüros der QTA auch den Tag des Reisebüros – denn hier ist der Urlaub zu Hause. QTA verlost ein Kofferset von Samsonite und fünf Sets von SIGG, welche jeweils eine Trinkflasche und einen Kaffee-To-Go-Becher enthalten.

Im Rahmen des Jubiläumsgewinnspiels zu 50 Jahre FVW Medien steuert QTA, Europas größter Reiseverbund, eine Reihe hochwertiger Gewinne bei: zum einen das Samsonite-Kofferset Magnum Eco im Wert von rund 410 Euro, zum anderen fünf Sets von SIGG bestehend aus einer Trinkflasche und einem Kaffee-To-Go-Becher im Wert von circa 55 Euro.

Das Samsonite-Kofferset umfasst zwei Koffer in den Größen 82 L (Höhe 69 cm) und 104 L (Höhe 75 cm). Das besondere an diesen Koffern ist die Herstellung: Sie werden aus recyceltem Plastikabfall hergestellt und in Europa produziert. In jedem Koffer werden bis zu 483 recycelte Joghurtbecher und 14 PET-Flaschen wiederverwendet.





QTA

Im SIGG-Set enthalten sind die Thermoflasche Hot & Cold und der Kaffeebecher Neso. Die Thermoflasche hält Getränke bis zu 13 Stunden heiß oder 30 Stunden kalt und ist damit der ideale Begleiter für Ausflüge, Wanderungen und den Urlaub. Der Kaffeebecher eignet sich perfekt für extra lange heiß bleibenden Kaffee oder Tee – die Finger lässt er dabei kalt – oder um einen erfrischenden Eiskaffee kalt zu genießen.

