Lust auf Strand und Palmen unter der wärmenden Sonne Ägyptens? Gewinne mit ETI einen Aufenthalt für zwei Personen im Red Sea Hotels The Makadi Spa Hotel direkt am Roten Meer.

Das The Makadi Spa Hotel wurde als eine kleine Welt der Ruhe und Erholung angelegt. Im Pool genießen die Gäste einen atemberaubenden Blick auf das Rote Meer. Der weitläufige Privatstrand ist mit seinen Sonnenliegen ideal zum Entspannen, und das vorgelagerte Korallenriff verspricht Glücksmomente beim Schnorcheln. Am Abend kredenzen die zahlreichen À-la-Carte Restaurants feine Speisen wie frisch aus dem Meer zubereiteten Fisch. Und in der Lounge können die Gäste den perfekten Urlaubstag mit einem Drink ausklingen lassen.

Das klingt nach einem gelungenen Urlaub? ETI spendiert einen einwöchigen Hotelaufenthalt im 4,5 Sonnen The Makadi Spa Hotel mit All-inclusive-Verpflegung für zwei Personen in der Juniorsuite im Gesamtwert von 900 Euro.*



Gut zu wissen: ETI ist einer der marktführenden Ägyptenspezialisten und bietet auch Reisen in weitere sonnige Urlaubsländer wie Griechenland und Tunesien an.

*Exklusive Flug, außerhalb der Ferien und nach Verfügbarkeit, gültig bis Anreise 30.06.2023