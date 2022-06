ANA, die größte Fluggesellschaft Japans und Mitglied der Star Alliance, verlost einen exklusiven Rimowa-Bordtrolley mit ANA Branding.

In diesem Jahr feiert All Nippon Airways sein 70-jähriges Jubiläum und gratuliert der fvw herzlichst zum 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass verlost Japans größte Fünf-Sterne-Fluggesellschaft einen exklusiven Rimowa-Bordtrolley in Navy Blue im Gesamtwert von rund 400 Euro.

Das ultraleichte Kabinengepäck (Maße: circa 55 x 40 x 20 cm; Gewicht: 1,9 kg) ist Teil der Salsa-Air-Kollektion von Rimowa. Der Koffer überzeugt mit schützender Hartschale für zusätzliche Stabilität und kratzfester Oberfläche. Er verfügt über einen integrierten mehrstufigen Mono-Teleskopgriff für optimale Manövrierbarkeit und ein integriertes TSA-Schloss, wodurch er bei Sicherheitskontrollen ohne Schaden geöffnet werden kann.

Wasserabweisende Reißverschlüsse und praktische Innenaufteilung mit einer leichten Trennwand auf jeder Seite der Oberseite halten die Kleidung während der Reise sauber, trocken und an Ort und Stelle.