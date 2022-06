Gewinne eine Reise für zwei Personen mit dem laut Berlitz Cruise Guide 2020 besten Kreuzfahrtschiff der Welt! Die Tour im Gesamtwert von 7980 Euro mit Start und Ziel Hamburg dauert vom 11.-18. September 2022.

Unterwegs auf der Kreuzfahrt in den hohen Norden erwarten die Gäste die ursprüngliche Schönheit Norwegens und Oslos Sehenswürdigkeiten sowie charmante Städte voller Geschichte, wenn Kapitän Dag Dvergastein auf einer erlebnisreichen Reise die Küsten seiner Heimat ansteuert.

Bei der einwöchigen Reise mit der Europa wohnen die glücklichen Gewinner in einer Veranda Suite der Kategorie 4. Im Kreis von maximal 400 Gästen genießen sie an Bord unvergleichlich viel Freiraum zur persönlichen Entfaltung – und noch mehr Platz für frische Ideen, Genuss und inspirierende Perspektiven.

Der Gewinn umfasst die Seereise von und nach Hamburg, die Kaffee- und Teespezialitäten in den Bars und Restaurants, die Nutzung des Ocean Spa, kulinarische Highlights in den fünf Gourmetrestaurants sowie eine täglich neu befüllte Minibar auf der Suite. Weitere Leistungen wie zum Beispiel An- und Abreise, Ausflüge, Spa-Behandlungen sowie zusätzliche Getränke sind nicht im Gewinn inkludiert.