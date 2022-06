Die Tourismuswelt erwacht wieder, doch Las Vegas hat nie geschlafen. Neben dem legendären Strip glänzt die Entertainment-Hauptstadt auch mit vielen neuen Attraktionen und Hotels. Noch besser: Beim Gewinnspiel werden drei Nächte Las Vegas inklusive Helikopterflug verlost.

Las Vegas ist als Entertainment-Hauptstadt der Welt bekannt. Neben den großartigen Shows und dem quirligen Nachtleben bietet die Stadt auch preisgekrönte Restaurants, erstklassige Shopping-Möglichkeiten und spannende Attraktionen. Der weltbekannte Strip und das alte Vegas in Downtown locken jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Langweilig wird es in der Glitzermetropole garantiert nie. Naturliebhaber und Outdoor-Fans können Las Vegas zudem als Ausgangsziel für Touren zum Grand Canyon oder zum Hoover Dam nutzen.

Den Gewinner erwarten drei unvergessliche Nächte für zwei Personen in einem der neuen Hotels in Las Vegas inklusive einem Helikopterflug über den Strip von Las Vegas bei Nacht.

Mehr über die Neuheiten der Glitzermetropole erfährst Du in dem neuen Las-Vegas-Kurs in der fvw Akademie – auch die Antwort auf die Gewinnspielfrage ist dort zu finden.



JETZT TEILNEHMEN