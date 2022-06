Die AERTiCKET Gruppe ist einer der größten unabhängigen Flugtickethändler weltweit und sucht neue Kolleginnen und Kollegen in den unterschiedlichsten Teams. Zum Jubiläumsgewinnspiel steuert AERTiCKET mit Partner Air Mauritius eine Premiumreise nach Mauritius bei.

Seit über 25 Jahren ist AERTiCKET Partner für Reisebüros, Reiseveranstalter und Reiseportale in Sachen Flugbuchungen. Für AERTiCKET arbeiten 1200 Menschen aus 28 verschiedenen Nationen an mehr als 40 Standorten rund um den Globus und sprechen in etwa 44 Sprachen. Jährlich stellen sie sieben Millionen Flugtickets aus, beantworten 250.000 E-Mails und 500.000 Anrufe und bearbeiten 350.000 Refund-Anträge. So sorgen sie dafür, dass Menschen weltweit ihre Freundinnen und Freunde, Familien und Geschäftspartner treffen können.

Bei AERTiCKET arbeiten ausgeprägte Flugbuchungs- und Tarifspezialisten. Sie suchen nette und kompetente neue Kolleginnen und Kollegen in den unterschiedlichsten Teams. AERTiCKET bietet spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, Ganz- oder Teilzeitanstellungen, flexible Jahresarbeitszeitmodelle, vermögenswirksame Leistungen und täglich ein kostenloses, leckeres Mittagessen in der eigenen Kantine. Weitere Infos findet Ihr hier.



AER Ticket

Gemeinsam mit Partner Air Mauritius verlost AERTiCKET zwei Business-Class-Tickets Paris–Mauritius und sieben Übernachtungen für zwei Personen im Superior Room mit Frühstück im LUX Grand Gaube Resort and Villas Mauritius im Gesamtwert von 11.158 Euro.