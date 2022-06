Die AERTiCKET Gruppe ist einer der größten unabhängigen Flugtickethändler weltweit. Sie sucht nicht nur junge Leute für die Ausbildung zum Tourismuskaufmann (m/w/d), sondern steuert mit Partner Air Mauritius auch eine Traumreise nach Mauritius zum Gewinnspiel bei.

Seit über 25 Jahren ist AERTiCKET Partner für Reisebüros, Reiseveranstalter und Reiseportale in Sachen Flugbuchungen. Für AERTiCKET arbeiten 1200 Menschen aus 28 verschiedenen Nationen an mehr als 40 Standorten rund um den Globus und sprechen in etwa 44 Sprachen. Jährlich stellen sie sieben Millionen Flugtickets aus, beantworten 250.000 E-Mails und 500.000 Anrufe und bearbeiten 350.000 Refund-Anträge. So sorgen sie dafür, dass Menschen weltweit ihre Freundinnen und Freunde, Familien und Geschäftspartner treffen können.

AERTiCKET sucht pfiffige junge Leute mit MSA oder Abitur (auch Studienabbrecher) für die Ausbildung zum Tourismuskaufmann (m/w/d). Das Unternehmen wird jährlich für die Qualität seiner Ausbildung ausgezeichnet, übernimmt die Azubis nach ihrer Ausbildung gerne und zahlt neben einer anständigen Ausbildungsvergütung selbstverständlich Bus und Bahn. Weitere Infos zur Ausbildung bei AERTiCKET findet Ihr hier.



AER Ticket

Gemeinsam mit Partner Air Mauritius verlost AERTiCKET zwei Economy-Class-Tickets Paris–Mauritius und sieben Übernachtungen für zwei Personen im Premium Garden Bungalow mit Halbpension im La Pirogue im Gesamtwert von 4805 Euro.



JETZT TEILNEHMEN