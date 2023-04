Anmeldungen für die Counter Days Live in Izmir sind noch bis zum 28. April online möglich. Expis können sich auf Weinproben, eine Beach-Party, ein Abend-Event in einer Festung auf Felsen im Meer und vieles mehr freuen.

Das große Branchen-Event Counter Days Live vom 24. bis

27. Mai 2023 findet diesmal in Izmir statt. Ein Mix aus Wissensvermittlung, Networking und Spaß erwartet Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Korumar Ephesus Beach & Spa Resorts

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind im Korumar Ephesus Beach & Spa Resort untergebracht.

Ein Blick auf den Strand von Kuşadası.

Überblick zum Programm in Izmir Anreise ist am 24. Mai, danach Welcome-Abend im Hotel.

25. Mai: Workshop-Tag mit Abendveranstaltung.

26. Mai: Reisemesse, Ausflug nach Şirince zum Amphitheater und am Abend Beach Party.

Abreise am 27. Mai.

Flug mit Sun Express.

Unterbringung im DZ im Korumar Ephesus Beach & Spa Resort

Abflüge von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München.

Preis pro Person: 249 Euro netto.





Der Welcome Abend (24. Mai) findet im Korumar Hotel an der Beach Bar in einem für uns abgegrenzten Bereich statt. Hier werden die Expis unter sich sein, um mit musikalischer Untermalung Networking zu betreiben. Dabei werden wie in den Vorjahren erneut alle Sponsoren vorgestellt.Am Workshop-Tag (25. Mai) findet auf der vorgelagerten Taubeninsel vor dem Hafen von Kuşadası ein spektakuläres Abend-Event in der dortigen Burg statt. Gastgeber ist der Bürgermeister von Kuşadası, Ömer Günel. Mit Finger-Food und Getränken wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Musikalisch begleitet wird das Event von einem DJ. Expis können die unvergessliche Atmosphäre mit Blick auf die Bucht genießen. An dem Event werden auch Würdenträger der Stadt, Hoteliers und weitere Touristiker teilnehmen.Nach der Messe am 26. Mai geht es am Mittag zunächst für die Youngster in das Dorf Şirinceetwa acht Kilometer östlich von Selçuk und dem historischen Ephesos am Ende eines Oliventals am westlichen Rand des Aydın-Gebirges. Im Rahmen eines Aufenthalts auf einer Finca stoßen die jungen Reiseverkäuferinnen und -verkäufer auf Tiktok-Mentoren, um kurze Clips zu produzieren. Zudem werden die jungen Expis einem Theaterschauspiel beiwohnen – und wirken daran mit.: Auf der Finca dürfen die Expis an der Verkostung eines regionalen Weins und weiterer Köstlichkeiten teilnehmen.Im Anschluss geht es dann zurück zum Hotel und zur Beach-Party am herrlich breiten und weißen Strand. Hier erwarten die Teilnehmer ein kleines Buffet, Musik und vielen Gesprächen an der Bar – bis tief in die Nacht.Die Counter Days Live 2022 fanden in El Gouna , Ägypten statt. Davor ging es unter anderem nach Österreich und Mallorca