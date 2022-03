Hier geht's zur Anmeldung Wer sich zum Webinar anmelden möchte, hier geht's entlang.

Jetzt noch anmelden für das Webinar von Paxconnect und fvw|TravelTalk, das um 11.00 Uhr startet. In dem zweistündigen Webinar erfahren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Tipps und Tricks, wie sie das Tool Paxlounge am besten für ihre Kundenberatung einsetzen können.Im Vordergrund stehen Destinationstipps aus dem Hause fvw|TravelTalk. Gerade in der Beratung können diese Details ausschlaggebend sein, um die Kunden an sich zu binden, rundum im Verkaufsgespräch mit allen nötigen Informationen zu versorgen und letztlich die Buchung erfolgreich zum Abschluss zu bringen.