Die Vorfreude auf München ist groß – schon bei der letzten Cruise Academy in Stuttgart war die Stimmung gut und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeistert.

Am 9. November haben Reiseverkäuferinnen und -verkäufer die Gelegenheit sich bei der Kreuzfahrtschulung von fvw|TravelTalk umfassend zu informieren. Mit dabei sind sechs Reedereien.



Aida, Amadeus Flusskreuzfahrten, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Hurtigruten und Ponant.

Die Reedereien verraten die besten Verkaufstipps und haben für die Reiseverkäufer auch noch einige Gewinne im Gepäck für die, die gut aufpassen und den Fragebogen richtig ausfüllen. Und das sind die Preise:

Aida verschenkt ein hochwertiges Aida-Dekopaket, bestehend unter anderem aus Leuchtbuchstaben und einem Aida-Nova-Display.

Amadeus Flusskreuzfahrten lobt ein Pflegeset von Rituals aus.

Costa verlost einen Fam-Trip-Platz für das Reisejahr 2022/23.

Cunard rollt mit einem Samsonite-Koffer, exklusiv designt für Cunard, zum Termin.

Hurtigruten hat einen Bildband über Svalbard (Spitzbergen) im Gepäck.

Und auch Ponant bringt ein informatives Expeditionsbuch mit.

Was gibt es Neues auf dem Kreuzfahrtmarkt und wie ist die Lage aktuell bei den Reedereien? Das und noch mehr erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Cruise Academy von fvw|TravelTalk in München am 9. November. In München mit dabei sindDie kostenfreie Anmeldung für die Cruise Academy in München ist hier möglich.