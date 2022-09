Mit der Aida Perla durch die Karibik: Auf diesem exklusiven Fam Trip entdeckt man erst vier Tage Barbados und genießt dann beim Inselhüpfen vier Tage Bordleben und Landprogramme.

Ein Blick hinter die Kulissen der Aida Perla. Eine Karibik-Kreuzfahrt mit tollem Landprogramm. Und ein Pre-Trip auf Barbados, der es in sich hat. Aida Cruises und das Barbados Tourist Board haben sich für einen exklusiven Fam Trip mit fvw|TravelTalk einiges einfallen lassen. Jetzt bewerben!

Jetzt Platz beim exklusiven Fam Trip sichern!

• 30. Oktober: Abflug aus Deutschland mit Air France-KLM

• 30. Oktober bis 3. November: Barbados entdecken

• 3. bis 7. November: Island Hopping mit Aida Perla nach St. Vincent/Grenadinen, Dominica, Saint Lucia und Guadeloupe

• 7. November: Rückflug ab Guadeloupe mit Air France-KLM (Ankunft in Deutschland 8. November)

• Teilnehmerzahl: 20

• Kostenbeitrag: 650 Euro

• Teilnahmechance nutzen und Das ist der große Karibik-Fam von Aida und Barbados:• 30. Oktober: Abflug aus Deutschland mit Air France-KLM• 30. Oktober bis 3. November: Barbados entdecken• 3. bis 7. November: Island Hopping mit Aida Perla nach St. Vincent/Grenadinen, Dominica, Saint Lucia und Guadeloupe• 7. November: Rückflug ab Guadeloupe mit Air France-KLM (Ankunft in Deutschland 8. November)• Teilnehmerzahl: 20• Kostenbeitrag: 650 Euro• Teilnahmechance nutzen und Quiz starten

Highlights 24/7 an Bord und an Land

"Warmlaufen" auf Barbados

Diese Chance sollten Kreuzfahrt-Fans und Karibik-Liebhaber nicht verpassen: Am 30. Oktober geht es mit Aida Cruises und dem Barbados Tourist Board neun Tage durch die Karibik – ein exklusiver Fam Trip, eine Reise, die es so sonst nicht zu buchen gibt!Die Aida Perla macht bei dieser Cruise ihrem Namen alle Ehre: Wie Perlen an einer Kette reihen sich die Highlights auf dieser Reise aneinander.Dafür sorgt einerseits das exklusive Programm an Bord des Schiffes, dessen Technik und Ausstattung vor Kurzem noch einmal aufgewertet wurden – mit Kulinarik, Shows, Spa und allen weiteren Annehmlichkeiten. Andererseits gibt es auch einen Blick hinter die Kulissen mit vielen Insider-Infos von Aida, die Beratung und Verkauf in Zukunft noch einfacher und erfolgreicher machen.Auch das Landprogramm hat es in sich: Saint Vincent and the Grenadines lockt mit einer Jeep-Tour, von Dominica geht es zum Schnorcheltörn auf einem Segler, Saint Lucia hat eine Segway-Fahrt mit Strandaufenthalt im Programm. Und nach Ankunft auf Guadeloupe kann diese Karibik-Insel individuell erkundet werden.Und zur Einstimmung hat das Barbados Tourist Board ein viertägiges Paket voller Attraktionen und Aktivitäten geschnürt: Food Tour, E-Bike-Ausflug, Inselsafari, Rumdestillerie, Jeepfahrt und natürlich jede Menge Fun im, am und auf dem Wasser – die ganze Vielfalt der Karibik-Insel gibt es zu entdecken!Klingt gut? Ist auch gut. Und vor allem: exklusiv. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Und im Kostenbeitrag von nur 650 Euro ist wirklich das gesamte Programm inklusive Flug mit Air France-KLM ab Deutschland mit drin! Also möglichst schnell einen der Plätze sichern: Quizfragen beantworten im Expinet von Aida und mit etwas Glück beim Fam Trip des Jahres dabei sein!