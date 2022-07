Wunderschöne Natur: die Basilikata in Süditalien

Expedientinnen und Expedienten haben die Möglichkeit, mit fvw|TravelTalk in die süditalienische Region Basilikata – sehr ursprünglich und mit grandioser Natur – zu reisen. Los geht es am 27. August 2022.

Sie ist eine der ältesten Städte der Welt, die seit der Vorgeschichte ununterbrochen bewohnt worden ist: Matera, seit 1993 Weltkulturerbe, stellt laut Unesco "ein absolutes Meisterwerk des Geistes und der Anpassungsfähigkeit" dar.Höhepunkt sind die engen Gassen der Altstadt, wo die Häuser übereinander liegen. Dabei besticht die süditalienische Region Basilikata – zwischen Kalabrien und Apulien – nicht nur mit Städteperlen wie Matera oder Maratea, das am Tyrrhenischen Meer auf einem Abhang steht. Grandios ist auch die Natur. Pollino mit seinen bis zu 2267 Meter hohen Bergen, Wäldern und seltenen Tierarten wie dem Königsadler ist der größte Nationalpark Italiens.Für Wanderer und andere Aktivurlauber schließlich sind die Lukanischen Dolomiten ein Paradies. Und wie jede italienische Region verfügt die Basilikata über eigene kulinarische Spezialitäten – von Pasta mit süßer, knuspriger Paprika bis zu Haselnuss-Gebäck mit geschmolzener Schokolade.Mit fvw|TravelTalk können Reiseprofis die Basilikata vom 27. bis 30. August 2022 bei einem Fam Trip besser kennenlernen. Auf dem Programm stehen Stadtbesichtigungen wie die in Matera und Maratea ebenso wie Besuche im Nationalpark Pollino und in den Lukanischen Alpen – samt Kurzwanderung und Kochkursus.Bewerbungen sind bis 22. Juli 2022 möglich unter fvw.de/basilikata. Geflogen wird mit Eurowings ab Düsseldorf um 16.40 Uhr. Somit können Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands rechtzeitig an diesem Tag anreisen. Zurück geht es abends am 30. August. Kostenbeitrag: 150 Euro.