Rimini an der Adria und die Umgebung mit Orten wie Cervia erleben eine Renaissance bei deutschen Urlaubern.

Sie gehört zu den beliebesten Urlaubszielen der Deutschen: Die Adria-Region rund um Rimini samt berühmter Kulturstädte wie Bologna oder Ravenna sowie die Natur des Po-Deltas. Im September können Reisebüros sie erkunden.

Hier geht es zur Anmeldung Möchten Sie mit in die Emilia-Romagna kommen? Unter diesem Link können Sie sich bewerben.

Kilometerlange, breite Sandstrände, herrschaftliche Kulturstädte, herzliche Gastfreundschaft und die beste Küche des Landes: Kein Wunder, dass die Emilia-Romagna zu den beliebtesten Urlaubszielen Italiens zählt.Familien mit Kindern kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie junge Paare, individuell reisende Singles und unternehmungslustige Senioren. Die Region bietet für alle eine reiche Auswahl an Attraktionen und ist dabei auch noch schnell und einfach mit dem Auto, Direktflügen nach Bologna, Forlì und Rimini oder der Bahn nach Bologna und Rimini zu erreichen.Leserinnen und Leser von fvw|TravelTalk haben vomdie Möglichkeit, die Emilia-Romagna bei einem Fam-Trip ein wenig besser kennenzulernen. Stadtführungen durch Rimini, Comacchio und Ravenna stehen ebenso auf dem Programm wie eine Bootsfahrt in der Lagune von Comacchio. Zudem sind Radtouren durch das Po-Delta und entlang der Via Emilia durch das Hinterland von Rimini geplant, aber auch ein Schnorchel-Ausflug vor der Küste und die Teilnahme am "Italian Bike Festival". Auch besuchen wir das frisch eröffnete Fellini-Museum.Bewerbungen sind bis spätestens unter diesem Link möglich. Wir fliegen ab Frankfurt und München nach Bologna. Die im September geltenden Hygieneregeln müssen natürlich beachtet werden.