Das Kvarken-Archipel in Finnland.

Gemeinsam mit Partnern aus der Destination lädt das finnische Fremdenverkehrsamt Reiseprofis zu Abendveranstaltungen in mehreren Städten ein. Insgesamt sieben Stationen stehen im April und Mai auf dem Programm.

Die Veranstaltungen richten sich an Reiseveranstalter und Reisebüros. Der "Visit Finland Sales Run" beginnt Ende April 2022 im Süden. Am 26. April geht es in Frankfurt los, am 27. April folgt Stuttgart und am 28. April Zürich.Weiter geht es Anfang Mai im Norden. Auf dem Programm stehen am 3. Mai Hamburg, am 4. Mai Bremen und am 5. Mai Hannover. Im Westen schließlich gastiert Visit Finland am 9. Mai in Köln. Beginn ist jeweils um 18 Uhr mit Präsentationen. Ihnen folgen ein Get-together bei Getränken und Büfett sowie eine Verlosung.Anmeldungen sind möglich unter: